Tajson Etijene neće pojačati Partizan, pošto karijeru nastavlja u Parizu.

Prethodnih dana se govorilo da bi američki bek mogao da stigne među crno-bele i da su ostali samo detalji do konačnog dogovora. Ipak, Etijen će, prema poslednjim informacijama, karijeru nastaviti u Francuskoj.

Etijen je prethodne dve sezone proveo u Bruklinu. U NBA ligi ukupno je odigrao 31 utakmicu, od kojih 24 tokom poslednje sezone.

Bruklin mu ovog leta nije ponudio kvalifikacioni ugovor, čime je postao slobodan igrač. Prošlu NBA sezonu završio je sa prosekom od 7,9 poena i 1,7 asistencija, dok je u G ligi postao najbolji strelac Long Ajland Netsa u istoriji franšize.

Etijen je 2022. godine izašao na NBA draft posle nastupa za Vičita Stejt, ali nije izabran. Prelazak u Pariz predstavljao bi njegov prvi angažman u evropskoj košarci. Zvanična potvrda francuskog kluba još se očekuje.