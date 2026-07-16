Zvezda sutra od 20 sati dočekuje Mačvu na stadionu "Rajko Mitić".

- Hvala Bogu svi su zdravi, i te sitne povrede koje smo imali smo prevazišli. Juče su svi odradili trening, a kao što ste mogli da vidite, imamo dosta igrača pa neko mora sa strane da uradi trening, ali tako je svake godine pa i ove. Bolje je imati više igrača i sužavati roster kako kreće prvenstvo - istakao je Stanković.

On je dodao da računa na Marka Arnautovića i Seola, i obaveze u Evropi, koji su se vratili sa Svetskog prvenstva.

- Računam na njih 100 posto, kao da su prošli pripreme. Seol je dobio koji dan duže odmora, Marko je odradio koji dan duže oporavak. Ne vidim da će tu biti problema, naravno ja ću odlučiti koliku će ko imati minutažu da bih ih sačuvao i uveo u takmičarski ritam. Oni o tome ne treba da brinu, oni su spremni da daju 100 odsto Crvenoj zvezdi.

Stanković je izneo komplimente i na račun rivala.

- Znam da smo igrali protiv Mačve dva puta u gostima i jednom na Marakani, da su uvek govorili da je to nezgodno gostovanje i da je Mačva uvek bila nezgodna kod kuće. Otvaramo ovo prvenstvo kod nas, želimo da se predstavimo dobro, da budemo jaki, konkretni, disciplinovani i koncentrisani pre svega. Ovo takmičenje i ovo prvenstvo je maraton, biće sigurno i kriza i uspona i padova, zato moraš da budeš spreman i zato se na svakoj utakmici ide na pobedu, da se što više bodova uzme. Prvenstvo je skraćeno, tako da moramo biti koncentrisani jer je manji broj bodova u opticaju, pa svaki bod i svaka pobeda mnogo znače - zaključio je Stanković.