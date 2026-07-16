Fudbaleri Crvene zvezde otvaraju novu sezonu u petak utakmicom 1. kola Superlige Srbije protiv Mačve.

Crveno-beli pozivaju navijače da dođu u što većem broju, a na stadionu ih čeka primerak jedinstvene hronike još jedne uspešne takmičarske godine.

- Posebnu priliku da dođu do almanaha zvezdaši će imati i sutra, kada će crveno-beli od 20 časova na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati Mačvu u prvom kolu Superlige Srbije. Navijači će uz podršku ekipi na startu nove sezone moći da posete Red Star šop i kupe izdanje koje na više od 100 strana donosi najlepše uspomene iz takmičarske sezone 2025/26.

Almanah objedinjuje kompletan pregled sezone sve utakmice i rezultate, detaljnu statistiku, učinak igrača, kao i najznačajnije trenutke koji su obeležili još jednu šampionsku godinu. Poseban pečat ovom izdanju daju pažljivo odabrane fotografije koje verno dočaravaju velike pobede, slavlja, emocije na terenu i podršku zvezdaša sa tribina - piše na sajtu Crvene zvezde.

Cena almanaha je 800 dinara.