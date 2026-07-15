Fudbaleri Zvezde saznali su večeras imena svih 12 potencijalnih rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Potencijalni rivali Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pod uslovom da srpski šampion prethodno eliminiše Larn iz Severne Irske, biće pobednici sledećih dvomečeva:

Mjalbi (Švedska) - Linkoln (Gibraltar), Ki Klaksvik (Farska Ostrva) - Kauno Žalgiris (Litvanija), Levski (Bugarska) - Univerzitatea Krajova (Rumunija), Vikingur (Island) - Hapoel Ber Ševa (Izrael), Ararat (Jermenija) - Šamrok (Republika Irska) i Sabah (Azerbejdžan) - KuPS (Finska).

Žreb za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona biće obavljen u ponedeljak od 12 časova u sedištu Evropske fudbalske unije (UEFA) u Nionu.