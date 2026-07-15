Fudbalski klub Bordo i zvanično je ostao bez mesta u profesionalnom fudbalu.

Komisija za žalbe finansijskog tela "DNCG" odbila je žalbu kluba i potvrdila odluku o izbacivanju zbog neispunjavanja finansijskih uslova.

To znači da će slavni francuski klub i nekadašnji šampion ove zemlje igrati u amaterskom rangu takmičenja, konkretno šestom, pošto uprava nije uspela da obezbedi finansijske garancije koje je "DNCG" zahtevao. Vlasnik kluba Žerar Lopez prethodnih nedelja pokušavao je da pronađe rešenje za finansijsku krizu. Kao najrealnija opcija pominjalo se preuzimanje kluba od strane britanskog investicionog fonda "Sparta Kapital", ali do dogovora nije došlo, pa je u budžetu ostao manjak od približno devet do deset miliona evra.

U Bordou sada planiraju da se obrate Francuskom olimpijskom komitetu i Sportskom komitetu Francuske u pokušaju da dobiju dodatno vreme za pronalazak novca i izbegnu najgori scenario. Ukoliko ni taj potez ne donese rezultat, slavnom francuskom klubu prete stečaj i gašenje.

Bordo je jedan od najtrofejnijih francuskih klubova sa šest šampionskih titula.

Navijači Crvene zvezde ne pamte po dobrom ovu ekipu. Dva tima su se sastala 2012. godine u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope. Prvi meč na "Marakani" je završen bez golova, da bi Bordo na svom terenu slavio sa 3:2 i to golom u samoj završnici. Bio je to izuzetno bolan poraz za crveno-bele i svakako jedan od najtežih u istoriji kluba.