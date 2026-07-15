Vojvodina je poražena u Novom Sadu 2:1, a meč u Budimpešti igra se sutra od 20.15 sati.

- Ferencvaroš je velika evropska ekipa, ali verujem da možemo "duže" da im pariramo i da ćemo se na kraju radovati. Da nismo optimisti ne bismo ni dolazili u Budimpeštu - istakao je Tanjga na konferenciji za medije.

Verujem da nam je ovih sedam dana dobro došlo jer je šest-sedam igrača kasnije došlo na pripreme i nadam se da ćemo se prezentovati na dobar način, naglasio je trener Novosađana.

- Očekujemo organizovanu ekipu Ferencvaroša, kod kuće uvek idu na pobedu. Imaju dosta iskustva u ovim takmičenjima, sigurno da neće da srljaju, ali naše ciljeve znamo. Čekamo našu šansu i moramo da budemo konkretniji i agresivniji, da više verujemo u sebe, mislim da je i respekt bio preveliki zbog istorije kluba. Psihologija je važna, ne samo u fudbalu, nego i u životu i radili smo na tome - poručio je Tanjga i najavio nekoliko promena u sastavu tima.

Prvotimac Vojvodine Kornel Suč rekao je da će se ekipa boriti do kraja.

- Moramo da budemo koncentrisaniji u prvih i poslednjih 15 minuta i verujem da ćemo sve što smo radili preneti na teren - rekao je Suč.

Pobednik ovog duela u drugom kolu igraće protiv Tventea, dok se poraženi "seli" u kvalifikacije za Ligu konferencije i igraće protiv Ajaksa.