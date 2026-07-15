Litvanski centar je zvanično potpisao ugovor sa Žalgirisom iz Kaunasa, nakon što su ga Denver Nagetsi otpustili.

Žalgiris je saopštio da je Valančijunas potpisao dvogodišnji ugovor, do kraja sezone 2027/28, čime je litvanski velikan kompletirao roster za narednu takmičarsku godinu.

Prema informacijama "BasketNewsa", Valančijunas bi za dve godine u Žalgirisu trebalo da zaradi oko pet miliona evra.

Prošle sezone je za Denver odigrao 65 utakmica i prosečno beležio 8,7 poena, 5,1 skok i 1,2 asistencije, uz 58,2 odsto šuta iz igre i 30,8 odsto za tri poena.

Žalgiris je sezonu 2025/26 završio kao peti u regularnom delu Evrolige, ali je eliminisan u plej-of seriji protiv Fenerbahčea.

Valančijunas je prošle sezone u NBA ligi zaradio 10,4 miliona dolara, u okviru trogodišnjeg ugovora vrednog 30 miliona koji je potpisao 2024. godine.

Ukupno je tokom NBA karijere zaradio više od 156 miliona dolara, a sada se vraća kući kao najveće pojačanje Žalgirisa za novu sezonu.