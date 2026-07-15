Američki košarkaš Kevarijus Hejs nije više član Monaka, saopštio je danas taj klub.

Hejs (28) je bio igrač Monaka od prošlog leta, a tokom sezone 2025/26 u Evroligi je prosečno beležio 6,3 poena i 3,4 skoka.

-Igrač za primer, koji je na terenu pokazao nesebičnost i posvećenost timu. Hvala Kev, nedostajaćeš nam - naveo je Monako.

Mediji su ranije preneli da je Hejs blizu prelaska u Partizan.

Američki košarkaš je tokom karijere igrao još i za Kantu, Asvel, Bursu, Žalgiris i Pariz.

Hejs je prošle sezone sa Monakom osvojio prvenstvo, Kup i Superkup Francuske.