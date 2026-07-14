Srpski reprezentativac Dušan Vlahović jedan je od najtraženijih slobodnih igrača na tržištu, ali posao klubovima kvare velika potraživanja Srbina.

Trenutno, Vlahović na stolu ima samo jednu ponudu i to prilično izdašnu. Bešiktaš mu nudi 24.000.000 eva za tri godine, plus bonus za sam potpis, ali i učinak. Ipak, neće ga čekati večno Turci jer žele da u slučaju odbijanja krenu u potragu za drugim rešenjima.

Srbinu se, s druge strane, radije ostaje u Ligama petice, ali tamo neće dobiti željeni novac.

Rok Bešiktaša je do sutra, pa treba očekivati rasplet jako brzo.