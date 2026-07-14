Čuveni hrvatski fudbaler Dario Šimić uhapšen je jutros u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije.

Šimić je bivši reprezentativac i jedan od najtrofejnijih hrvatskih fudbalera.

Karijeru je započeo u Dinamu iz Zagreba, odakle je 1998. godine prešao u Inter. Posle četiri sezone u Milanu obukao je dres gradskog rivala Milana, sa kojim je osvojio Ligu šampiona (2003), Seriju A, Kup Italije, Superkup Evrope i Svetsko klupsko prvenstvo. Pred kraj karijere igrao je još za Monako i vratio se u Dinamo Zagreb, gde je završio igrački put 2010. godine.

Za reprezentaciju Hrvatske odigrao je 100 utakmica, postigao tri gola i nastupao na tri Svetska prvenstva (1998, 2002. i 2006), kao i na EURO 2004. Bio je član generacije koja je na Mundijalu 1998. u Francuskoj osvojila bronzanu medalju.

Domaća javnost ga pamti po dvomeču protiv Crvene zvezde, kada je sa Milanom igrao kvalifikacije za Ligu šampiona, a kasnije i osvojio takmičenje sa italijanskim klubom.