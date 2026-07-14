Marko Dragosavljević i Žarko Jakovljević osvojili su zlato u disciplini K2 500 metara na Svetskom kupu u Montrealu.
Srpski dvosed bio je najbrži u finalnoj trci sa vremenom 1:26.67, završivši ispred Slovaka, odnosno Norvežana.
Srpski dvosed bio je najbrži u finalnoj trci sa vremenom 1:26.67, završivši ispred Slovaka, odnosno Norvežana.
Marko Dragosavljević i Žarko Jakovljević osvojili su zlato u disciplini K2 500 metara na Svetskom kupu u Montrealu.
Srpski dvosed bio je najbrži u finalnoj trci sa vremenom 1:26.67, završivši ispred Slovaka, odnosno Norvežana.
1H
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