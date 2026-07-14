Fudbalski klub Železničar iz Pančeva predstavio je novo pojačanje, a reč je o golmanu Jovanu Miladinoviću.

Momak rođen 2007. godine, svojevremeno velika nada Crvene zvezde sa kojom se kasnije rastao uz sudsku parnicu, vratio se na superligašku pozornicu.

Miladinović je stavio paraf na trogodišnji ugovor, a potom sumirao utiske u razgovoru za klupski sajt.

- Fudbal sam počeo da igram sa sedam godina u Kraljevu, u mestu pored Kraljeva. Tada me je teča odveo na teren i tu je sve krenulo. U početku sam želeo da budem špic, što je možda i karakteristično za mnoge golmane. Međutim, brzo sam shvatio da mi više odgovara da čuvam svojih šesnaest metara nego da trčim po celom terenu. Posle toga sam prešao u Kiker iz Kraljeva, gde sam dugo branio, uglavnom za starije generacije. Kasnije je usledio prelazak u Crvenu zvezdu - počeo je Miladinović, pa potom nastavio:

- Deda je bio golman. Baš sam gledao njegove fotografije. Čak i ličimo. To mi daje dodatnu motivaciju za sve što dolazi. Kad god stanem na gol, bilo da je trening, utakmica ili mali fudbal sa društvom, pomolim se za njega. Verujem da mi je ostavio nešto od svog talenta i to mi mnogo znači.