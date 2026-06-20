Engleski fudbaler Bili Dži novi je igrač Železničara, saopštio je danas klub iz Pančeva.

Dži (20) je sa Železničarom potpisao ugovor do 2029. godine i ujedno je prvo pojačanje kluba iz Pančeva u letnjem prelaznom roku.

- Veoma sam srećan što sam ovde. Doputovao sam jutros, bio je to veoma rani let, ali od trenutka kada sam stigao u grad, stekao sam veoma pozitivan utisak. Pančevo je lepo mesto, teren je odličan i jedva čekam da počnem. Ovo je veoma porodično orijentisan klub, gde su svi zajedno i funkcionišu kao jedna velika porodica. Još uvek nisam imao priliku da vidim mnogo toga u Srbiji, ali prema onome što sam do sada čuo, ljudi su veoma gostoljubivi i srdačni - rekao je Dži.

Engleski fudbaler igra na poziciji štopera i prošao je akademiju Čelsija, a u prethodne dve sezone nastupao je za razvojni tim Noriča.

Železničar je prošle sezone ostvario najbolji rezultat u istoriji kluba, kada je završio na četvrtom mestu na tabeli Superlige pa će krajem jula igrati protiv Brage u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Klub iz Pančeva će u prvom kolu nove sezone Superlige Srbije 18. jula igrati na svom terenu protiv Radničkog Niša.