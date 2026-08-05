Južnoafrički plivač Čad le Klos izjavio je da je njegov dom u Kejptaunu uništen u požaru, koji se dogodio ubrzo nakon što je postao najuspešniji sportista u istoriji Igara Komonvelta.

U tragediji je stradao jedan od njegovih komšija, a Le Klos je pokrenuo akciju prikupljanja pomoći za pogođene stanare, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Le Klos je osvojio svoju 21. medalju i tako pretekao Australijanku Emu Mekion kao sportista sa najviše medalja u istoriji Igara Komonvelta, kada je Južna Afrika prošle nedelje osvojila bronzu u muškoj štafeti 4x100 metara mešovito u Glazgovu.

To je bila treća medalja za ovog 34-godišnjaka na Igrama 2026. godine, nakon što je prethodno osvojio srebro u mešovitoj štafeti 4x100 metara mešovito i bronzu u muškoj štafeti 4x100 metara slobodnim stilom.

Samo nekoliko dana kasnije, Le Klos je otkrio da je požar uništio njegov dom u Kejptaunu, u kojem je živeo više od decenije, i da je tom prilikom stradao jedan od njegovih komšija.

-Trebalo mi je neko vreme da se suočim sa ovom tragedijom - napisao je osvajač zlatne olimpijske medalje iz 2012. godine na Instagramu.

-Uveče 30. jula, u trenucima kada sam obarao rekord svih vremena na Igrama Komonvelta, izbio je požar u mojoj zgradi, koji se brzo proširio na moj dom. Nažalost, moj stan u kojem sam živeo više od decenije je izgoreo i ništa nije ostalo da se spase - naveo je on.

U svojoj objavi, Le Klos je takođe odao počast svom "dugogodišnjem komšiji" koji je stradao u požaru, uputivši "najdublje i najiskrenije saučešće" porodici i prijateljima žrtve.

-Nijedna reč ne može istinski da ublaži ovakav gubitak, ali se nadam da porodica zna da su misli čitave zajednice uz njih. Mojim komšijama čiji su domovi i životi teško pogođeni ovim požarom poručujem da znaju da nisu sami. Ovo je blisko povezana zajednica i u trenucima poput ovih oslanjamo se jedni na druge - dodao je on.

Le Klos, koji je pobedio Majkla Felpsa i osvojio zlato na 200 metara delfin stilom na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, rekao je da je pokrenuo akciju za prikupljanje sredstava kako bi pomogao komšijama pogođenim požarom.

Felps je bio 14-struki olimpijski šampion i nije izgubio u toj disciplini od 2001. godine, sve dok ga nije pobedio upravo Le Klos.

Južnoafrikanac je svoju prvu medalju na Igrama Komonvelta osvojio u Delhiju 2010. godine sa 18 godina, a sada ima sedam zlatnih, pet srebrnih i devet bronzanih medalja sa pet izdanja ovog takmičenja.

Tokom svoje karijere osvojio je četiri olimpijske medalje, 16 titula svetskog šampiona, sedam zlata na Igrama Komonvelta i 10 titula prvaka Afrike.