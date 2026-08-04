Brazilski MMA borac Alan Nasimento preminuo je u 35. godini posle srčanog udara.

Brazilac je nađen u beživotnom stanju. Konstatovano je da je preminuo u snu.

-Uprkos naporima medicinskog tima, on je na mestu preminuo. Mislima smo uz Alanovu porodicu, kojoj izražavamo najdublje saučešće, kao i prijateljima i saborcima - glasilo je u poruci UFC.

Nasimento se borio pod UFC od 2021. I na tom nivou imao je šest borbi uz učinak četiri pobede i dva poraza. Ukupno je u MMA imao 22 pobede i sedam poraza.

Bio je sparing partner bivšem šampionu UFC u lakoj kategoriji Čarlsu Oliveiri.

– Danas sam izgubio brata kojeg mi je borba dala. Hvala što si bio na mojoj strani, što smo delili ugao. Nemam ništa za tebe osim zahvalnosti što sam te imao na treningu i u svpm uglu. Volim te čoveče, ti si legenda – napisao je Oliveira u poruci.