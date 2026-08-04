Iako nikada nije potvrđeno šta je razlog razvoda, po medijima se nagađali da je do toga prvenstveno došlo zbog tajnovitog odnosa bivšeg nemačkog fudbalera sa Ester Sedlaček i šokantne afere s Bugarkom Silvom Kapitanovom, sa kojom je trenutno u vezi.

Silva i te kako ima razloga za osmeh, pošto je Bastijan pre izvesnog vremena za sebe i nju kupio novu luksuznu vilu u izgradnji na ostrvu, koja se nalazi na stenama tik pored mora!

-Vila ima više od 1.500 kvadrata, a prostire se na velikom imanju od 3.000 kvadrata, na stenama uz samo more. Znam da je početna cena bila 12 miliona evra i da je bilo više zainteresovanih osoba iz Nemačke i Velike Britanije za nju. Ako nekad bude odlučio da je proda, moći će da dobije i više nego duplo. Radovi su u punom jeku, tu je i veliki kran. Kuća će imati četiri etaže. Na najnižem nivou su planirani garaža, tehničke prostorije i spa, zatim prizemlje, na prvom spratu će biti stambeni deo s velikim terasama, dok je na drugom spratu planiran luksuzni prostor s biljkama i pogledom. Okružena je zelenilom i palmama, a privatnost će im biti zagarantovana - otkrio je izvor "Kurira".