Neutralni (mađarski) teren, uz samo 1.000 gledalaca, čeka Zvezdu na gostovanju Hapoel Ber Ševi u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Gledajući, dakle, taj podatak, za koji bivši štoper prvaka Izraela tvrdi da je presudan, kao i kvalitet ekipa (prvak Srbije šest puta vredniji), crveno-beli su favoriti na kladionicama. Najbolji sastav Izraela u prošloj sezoni nikad se nije dokopao elitnog klupskog takmičenja, pa i to (ne)iskustvo može da presudi u ovom dvoboju.

Hapoel je izborio megdan sa Zvezdom tako što je izbacio Vikingur, a ta pobeda u revanšu (Sombatelj) mu je prva na „domaćem“ terenu u Evropi otkako su zbog rata na Bliskom istoku utakmice premeštene iz Ber Ševe pre skoro tri godine.

Sve ovo, znači, ide na vodenicu crveno-belih i trenera Dejana Stankovića koji je u Mađarsku odveo 25 prvotimaca, među njima i 13. „crnu zvezdu“ u Ljutice Bogdana, pa ako ne bude senzacije - eto Zvezde u baražu. A i tamo neće biti zastati.

Specijalizovani portal za statistiku Football meets data je, naime, objavio projekciju koliko će koja zemlja imati predstavnika u ligaškim fazama UEFA takmičenja i na tom spisku je i Srbija - baš u Ligi šampiona.

Drugim rečima, superkompjuter je izračunao da ni Hapoel ni bolji iz dvoboja Orhus - Sabaha ne mogu da zaustave našeg prvaka ka društvu slavnih. A i bogatih, jer sam plasman u najjače klupsko takmičenje donosi 18,62 miliona evra. Na to se dodaju bonusi za petogodišnji i desetogodišnji koeficijent, te nagrada za startni rejting (klub s najmanjim rejtingom dobija 275.000, sledeći još toliko i tako dalje do vrha), pa se dolazi do najmanje 25 miliona.

Pored Srbije, „mašina“ kaže da će po jednog učesnika u Ligi šampiona imati i Hrvatska, Ukrajina, Švedska, Škotska, Norveška, Češka, Turska, Belgija i Grčka. Portugal i Holandija biće zastupljeni sa po dva kluba, Francuska, Nemačka i Italija imaće po četiri, a Španija i Engleska po pet.

Zvezda, dakle, za početak treba da opravda zvanje favorita i izbaci Hapoel, a ako slučajno Izraelci budu nepremostiva prepreka, Stankovićeva ekipa će u baraž za Ligu Evrope. I tamo će je čekati opasna mina u vidu kluba koji je onomad bio prejak za Partizan.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 3. kolo, utorak: Ararat-Jermenija - Celje (18.00), Mjelbi - Slovan (18.00), Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda (19.30), Levski - Kairat (19.30), Dinamo Zagreb - Kauno Žalgiris (20.00), Olimpijakos - NEC (20.00), Union Sen Žiloa - Bode Glimt (20.00), Sparta - Lion (20.00). Sreda: Orhus - Sabah (18.30), Fenerbahče - Šturm (20.00). Svi revanši su 11. avgusta.