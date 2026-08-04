Daglas Ovusu je na zimu došao kao veliko pojačanje iz Radnika, u transferu vrednom 2.200.000 evra, a sada će posle sedam meseci napustiti Marakanu i to iz drugog pokušaja. Nakon što je pao na pregledima u Viktoriji Plzenj, omaleni krilni napadač će put Izraela.

Daglas Ovusu definitivno odlazi iz Crvene zvezde. Nakon što nije u planu Dejana Stankovića, kog nije ubedio na proleće i tokom priprema da treba da ostane na Marakani, čelni ljudi su odlučili da ga prodaju.

Nije prošlo u Viktoriji Plzenj, gde nije prošao preglede, ali je sve rešeno da Ovusu postane član Hapoela iz Tel Aviva.

Izraelci su ovu vest odmah preneli, a obeštećenje će biti 2.500.000 evra. Zanimljivo, iz Hapoela je u Zvezdu došao Loizos Loizu, pa je tako saradnja ova dva kluba na leto 2026. godine nastavljena i kroz Ovusua.