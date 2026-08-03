Medić je svog rivala nokautirao za svega 30-ak sekundi, a potom je i briznuo u plač jer se posle dugo godina vratio kući.

Koliko je zaradio?

UFC je ostao takođe oduševljen zbog Uroša Medića, te je njegov nastup proglasio za jedan od četiri "nastupa večeri", što znači da je on inkasirao 100.000 dolara samo na osnovu tog bonusa koji je dobio od organizacije.

Nezvanično, za sam nastup je dobio 150.000 dolara, dok je pobedom aktivirao bonus od dodanih 150.000. To nije sve, strani mediji dodaju da je na osnovu prodaje stvari i ostalih rekvizita zaradio još 30.000 dolara.

Kada se sve sabere Medić je u događaju koji je predvodio inkasirao oko 430.000 dolara.

Našeg borca sada očekuju pregledi, da vidi kakvo je stanje sa kolenom, a jedno je sigurno. Ako sve prođe kako treba, Medić će brzo u oktagon ponovo.