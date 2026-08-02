Upravo je o tome pričao i Novica Veličković, koji ga je čak i jurio nakon što mu je Nikola pravio "dar-mar" na treninzima.

Sve to je Novica pričao u podkastu gde je detaljno opisao majstorstvo Nikole Jokića.

- Znaš koja je finta bila... Pokojni Deki pokazuje, a ovaj upija sve. Zamisli "low post", ja stojim u stavu - on gleda i u momentu samo provuče kroz noge, prolazi, a nema loptu. On iza table bacio i pogodio. Ma gde bre... Šta pričaju ljudi. Jurio ga jesam, ali ono... Mislim da ga nikada nisam dobio jedan na jedan. Tada bez mišića te udari - nije ti dobro. Znaš li koja je to čvrstina, najbolji osećaj u desnoj ruci - on i Peković. Ovaj ne maši. Samo hvatanje jednom rukom, bacanje tranzicije, ne znam da li to neko može da uradi - pričao je Veličković.

Da li je Nikola Jokić upravo od Novice pokupio neke "finte"?

-Otkud znam. Mislim, oni su znali kakav sam ja. Meni je on bio fascinantan, prvi put se susreće sa seniorskom košarkom. Mi dobijamo Zvezdu, on ušao postigao sedam, osam poena. S njim na treningu nisi mogao da izgubiš. Sa druge strane Varda, koji se iznervira - rekao je Veličković.