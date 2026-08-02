Akobundu-Ehiogu (26) je prošle sezone igrao za Manresu, a pre toga je bio je bio član Vareze i Tibingena.

Žalgiris je u saopštenju naveo da je Akobundu-Ehiogu ranije ovog leta potpisao ugovor sa Cedevita Olimpijom, ali je u njemu imao izlaznu klauzulu, koja je omogućila nigerijskom centru da pređe u klub iz Evrolige.

-Veoma sam srećan što sam postao deo zeleno-bele porodice. Jedva čekam da doživim neverovatnu atmosferu. Spreman sam da dam sve od sebe - izjavio je Akobundu-Ehiogu, preneo je zvanični sajt litvanskog kluba.

On je tokom jula igrao za Dalas u NBA Letnjoj ligi, a prosečno je beležio 6,4 poena i 2,4 skoka po utakmici.