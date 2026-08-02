Košarka
Nigerijac potpisao za zelene: Litvanski klub ozvaničio novo pojačanje
Nigerijski košarkaš Kaodiriči Akobundu-Ehiogu potpisao je jednogodišnji ugovor sa Žalgirisom uz mogućnost produženja na još jednu sezonu, saopštio je danas litvanski klub
Akobundu-Ehiogu (26) je prošle sezone igrao za Manresu, a pre toga je bio je bio član Vareze i Tibingena.
Žalgiris je u saopštenju naveo da je Akobundu-Ehiogu ranije ovog leta potpisao ugovor sa Cedevita Olimpijom, ali je u njemu imao izlaznu klauzulu, koja je omogućila nigerijskom centru da pređe u klub iz Evrolige.
-Veoma sam srećan što sam postao deo zeleno-bele porodice. Jedva čekam da doživim neverovatnu atmosferu. Spreman sam da dam sve od sebe - izjavio je Akobundu-Ehiogu, preneo je zvanični sajt litvanskog kluba.
On je tokom jula igrao za Dalas u NBA Letnjoj ligi, a prosečno je beležio 6,4 poena i 2,4 skoka po utakmici.
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