Tridesetdvogodišnji košarkaš je potpisao ugovor do sezone 2026/27 sa timom iz Kaunasa.

Grigonis je ponikao u Žalgirisu, a njegov debi u Evroligi u zeleno-belom dresu bio je u sezoni 2018/2019. Poslednje četiri godine proveo je u grčkom velikanu Panatinaikosu, sa kojim je 2024. godine osvojio titulu u Evroligi.

Tokom sezone 2023/24, Grigonis se suočio sa ozbiljnim problemima sa leđima, zbog kojih je bio van terena duži vremenski period. Nakon povratka u sastav Panatinaikosa, litvanski igrač više nije bio u planovima trenera Ergina Atamana i dobijao je ograničenu minutažu, beležeći prosečno šest minuta u 19 utakmica.

Prema informacijama BasketNewsa, bek je trenutno u odličnoj fizičkoj formi i uveren je da je spreman da ponovo preuzme važnu ulogu u timu evroligaškog ranga.

Žalgiris uveliko sprovodi promene u sastavu i zvanično je saopštio da ekipu napuštaju Mojzes Rajt, Ignas Brazdeikis i Laurinas Birutis.