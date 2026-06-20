Američki teniser Tejlor Fric plasirao se u finale ATP turnira u Haleu, pošto je danas u polufinalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

Meč je trajao dva sata i 44 minuta Zverev je šesti teniser sveta, dok je Fric deveti na ATP listi. Bio je ovo 16 međusobni duel Zvereva i Frica i 11 pobeda za Amerikanca.

Fric će u finalu igrati protiv pobednika meča između Frensisa Tijafoa i Danijela Altmajera.

ATP turnir u Haleu igra se na travi za nagradni fond od 2.583.330 evra.