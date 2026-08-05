Italijan je u bolnici a niko ne može da kaže šta se tačno dešava.

Prema dostupnim informacijama, Siner je u utorak ujutru obavio preglede, a njegov tim je zbog situacije pozvao fizioterapeuta da prekine odmor i vrati se kako bi bio uz italijanskog tenisera.

Za sada nije poznato zbog čega je prvi reket sveta zatražio hitne preglede, niti da li je reč o rutinskoj kontroli ili povredi.

Italijanski mediji navode da je Siner ostao sa lekarima na dodatnim ispitivanjima, dok se očekuju zvanične informacije o njegovom zdravstvenom stanju.

Vest je izazvala zabrinutost s obzirom na to da je početak poslednjeg grend slema u sezoni sve bliži.

Ukoliko se ispostavi da je u pitanju ozbiljniji problem, Siner bi imao vrlo malo vremena za oporavak pred turnir u Njujorku.