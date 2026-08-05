Italijan je u bolnici a niko ne može da kaže šta se tačno dešava.
Prema dostupnim informacijama, Siner je u utorak ujutru obavio preglede, a njegov tim je zbog situacije pozvao fizioterapeuta da prekine odmor i vrati se kako bi bio uz italijanskog tenisera.
Za sada nije poznato zbog čega je prvi reket sveta zatražio hitne preglede, niti da li je reč o rutinskoj kontroli ili povredi.
Italijanski mediji navode da je Siner ostao sa lekarima na dodatnim ispitivanjima, dok se očekuju zvanične informacije o njegovom zdravstvenom stanju.
Vest je izazvala zabrinutost s obzirom na to da je početak poslednjeg grend slema u sezoni sve bliži.
Ukoliko se ispostavi da je u pitanju ozbiljniji problem, Siner bi imao vrlo malo vremena za oporavak pred turnir u Njujorku.
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