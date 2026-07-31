Dobro igra tenis, ali... Nije baš sve tako sjajno.

- Da bi postao legenda, sportista mora da ima harizmu - kritikovao je najboljeg tenisera sveta Simone Eterno, jedan od novinara u italijanskom „Eurosportu“.-

Nastavio je u istom ritmu.

-Svako mora da prizna da je Siner pravi antikarakter, jednostavno morate to da prihvatite. Sve u njegovom tenisu se završava rukovanjem sa protivnikom posle meča. Ali van terena, šta imamo o njemu?

Sinerova odluka da preskoči Montreal koji počinje u ponedeljak i tako odustane od neverovatne šanse da pokuša da osvoji sve masterse 1.000 u jednoj sezoni, veoma iritira Eterna. Janik je jedini u istoriji koji je osvojio prvih pet mastersa u sezoni. Ostala su još četiri, ali on je odustajanjem od Kanadskog opena odustao i od ove istorijske prilike.

-Da sam ja u Sinerovim cipelama, s obzirom kako ide sezona, ja bih otišao u Montreal da ispišem istoriju i osvojim sve masterse u godini. Mogućnost da osvoji devet od devet napravila bi od njega legendu. Ali Siner nije takav.

Potom je italijanski novinar nastavio rafal po ponašanju broja 1:

- On nikada nema nameru da nešto kaže ili uradi. Nadam se da će za 4-5 godina promeniti svoje ponašanje prema medijima i dozvoliti im da uđu u njegov život. Nadam se da će se do kraja karijere promeniti i postati sličniji ostalim šampionima koji su otvoreniji prema javnosti.