Železničar se dobro pokazao, ali nije mogao dalje...

-Preuzimam odgovornost za ove dve utakmice. Najiskusniji sam, kapiten sam, a napravio sam tri penala. Treći je po meni bio. Ova prva dva nisu. Ali dobro, sudija je tako odlučio, nema VAR-a. Generalno je suđenje u ove dve utakmice bilo katastrofalno. Sudije su zbog VAR-a prestale da veruju instinktu i onome što vide. Ali moram da preuzmem odgovornost. Bragi sam poklonio tri penala - rekao je Popović posle meča za "Mozzarsport".

Posebno žalostan zbog tog prvog u revanšu, jer on je odredio dalji tok utakmice.

-Gledali smo snimak na poluvremenu. Znam da sam dirao loptu, posle je bio sudar, mislio sam: nema šanse da svira penal. Žao mi je, u prvom meču su tako stekli prednost. Sad smo imali kontrolu do prvog penala. Kod trećeg penala, ideja je bila da igramo naš fudbal, ali desilo se da kliznem. Bože moj, dešava se.

Priznaje ipak Popović da je Braga zaslužila da prođe u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope.

-Borili smo se. Hteli smo da se prikažemo u najboljem svetlu. Imali smo neku ideju. Ali zasluženo su, po šansama pogotovu u drugoj utakmici, prošli dalje. Mi idemo dalje. Moramo da ponovimo prošlogodišnju sezonu, da se plasiramo u plej-of.