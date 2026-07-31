Naredni rival ekipi Partizana je kazahstanski Tobol, koji je izbacio litvanski Panavežis, tek nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Ukoliko prođe tu prepreku, pred crno-belima ostaje samo plej-of kako bi overio plasman u Ligu konferencije. Potencijalnog protivnika, ukoliko i sam prođe uspešno Tobol, saznaće 3. avgusta, kada je zakazan žreb za međunarodna takmičenja.

Potencijalni protivnici Partizana u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencije:

Hetafe (Španija)

NK Rijeka (Hrvatska) - Tampere (Finska)

Kluž (Rumunija) - Tromse (Norveška)

HJK Helsinki (Finska) - Madervel (Škotska)

Tvente (Holandija) - Dunajska Streda (Slovačka)

RFS Riga (Letonija) - FK Jablonec (Češka)

Bran (Norveška) - Apolon Limasol (Kipar)

Žalgiris (Litvanija) - Hajduk Split (Hrvatska)

Benfika (Portugal) - Harts (Škotska)

Škendija Tetovo (Severna Makedonija) - Hibernijan (Škotska)

FK Noa (Jermenija) - FK Sion (Švajcarska)

Bešiktaš (Turska) - Hradec (Češka

)Austrija Beč (Austrija) - Beitar Jerusalim (Izrael)

Katovice (Poljska) - Hapoel Tel Aviv (Izrael

)Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)

Vaduc (Lihtenštajn) - Inter Turku (Finska)

Nordsjeland (Danska) - Valur (Island)

Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)

FK Auda (Letonija) - Dinamo Tirana (Albanija)

Naravno, Partizan će uoči žreba dobiti skraćenu listu rivala i neće moći da se sastane sa svim gore navedenim ekipama.