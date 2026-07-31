Naredni rival ekipi Partizana je kazahstanski Tobol, koji je izbacio litvanski Panavežis, tek nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.
Ukoliko prođe tu prepreku, pred crno-belima ostaje samo plej-of kako bi overio plasman u Ligu konferencije. Potencijalnog protivnika, ukoliko i sam prođe uspešno Tobol, saznaće 3. avgusta, kada je zakazan žreb za međunarodna takmičenja.
Potencijalni protivnici Partizana u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencije:
Hetafe (Španija)
NK Rijeka (Hrvatska) - Tampere (Finska)
Kluž (Rumunija) - Tromse (Norveška)
HJK Helsinki (Finska) - Madervel (Škotska)
Tvente (Holandija) - Dunajska Streda (Slovačka)
RFS Riga (Letonija) - FK Jablonec (Češka)
Bran (Norveška) - Apolon Limasol (Kipar)
Žalgiris (Litvanija) - Hajduk Split (Hrvatska)
Benfika (Portugal) - Harts (Škotska)
Škendija Tetovo (Severna Makedonija) - Hibernijan (Škotska)
FK Noa (Jermenija) - FK Sion (Švajcarska)
Bešiktaš (Turska) - Hradec (Češka
)Austrija Beč (Austrija) - Beitar Jerusalim (Izrael)
Katovice (Poljska) - Hapoel Tel Aviv (Izrael
)Ferencvaroš (Mađarska) - Gornjik Zabže (Poljska)
Vaduc (Lihtenštajn) - Inter Turku (Finska)
Nordsjeland (Danska) - Valur (Island)
Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)
FK Auda (Letonija) - Dinamo Tirana (Albanija)
Naravno, Partizan će uoči žreba dobiti skraćenu listu rivala i neće moći da se sastane sa svim gore navedenim ekipama.
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