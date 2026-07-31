Prošlo je vreme kad su napadači bili najvredniji srpski fudbaleri na tržištu, sad kolo vodi defanzivac. S pravom, očigledno.

Dušan Vlahović je, istini za volju, i dalje u vrhu, tik iza vodećeg, ali to što (i dalje) nema klub verovatno je uticalo na cenu koju je nedavno osvežio Transfermarkt. Kad potpiše - Bešiktaš, Barselona, neko treći – može biti da će mu vrednost skočiti, a dotad, vrh liste naših fudbalera drži Strahinja Pavlović. Kao i prilikom prethodnog preseka uoči Mundijala.

Sajt specijalizovan za transfere smatra da su najvredniji na svetu Norvežanin Erling Holand i Španac Lamin Jamal (po 220 miliona), a da je 25-godišnji štoper Milana s 40 miliona evra prvi na listi srpskih asova, odnosno s pet miliona više od godinu mlađeg Vlahovića. Popularni Kalaba, što mu je nadimak po ocu, za sobom ima odličnu sezonu u redovima sedmostrukog prvaka Evrope. Odigrao je 38 utakmica i postigao pet golova, pa kad se doda učinak iz 2024/25. defanzivac iz Jevremovca nadomak Šapca ima respektabilna 73 nastupa i sedam golova u crveno-crnom dresu.

Reprezentativac Srbije (55 mečeva, pet golova) vezan je ugovorom za Milan do leta 2028, to međutim ne znači da će se dotad zadržati na stadionu koji će uskoro proslaviti vek postojanja! Mediji s Apenina navode da novi trener Ruben Amorim, za razliku od prethodnog Masimilijana Alegrija, ne vidi Pavlovića, koji proletos dobio sina kome je dao biblijsko ime, kao nezamenjivog stuba pred golmanom Menjanom. Ili „roso-neri“ žele da zarade na Partizanovom pitomcu - doveli ga 18,5 miliona iz Monaka - pa šalju signal zainteresovanih klubovima, a ima ih. Na prvom mestu je Čelsi.

Uglavnom, ukoliko se neko i javi, Kalabu neće pustiti sa „San Sira“ bez 50 miliona evra. A to bi bila četvrta najveća prodaja, posle Sandra Tonalija u Njukasl pred tri godine (67,1 milion), Brazilca Kake onomad u Real (67) i Tidžanija Rajndersa prošlog leta u Mančester siti (54,9).

TOP 10 NAJVREDNIJIH SRBA

1. Strahinja Pavlović (Milan) 40*

2. Dušan Vlahović (bez kluba) 35

3. Aleksandar Stanković (Inter) 32

4. Nikola Milenković (Notingem F) 28

4. Đorđe Petrović (Bornmut) 28

6. Vasilije Kostov (Crvena zvezda) 25

7. Vanja Milinković Savić (Napoli) 20

7. Veljko Milosavljević (Bornmut) 20

9. Lazar Samardžić (Atalanta) 16

10. Sergej Milinković Savić (Al Hilal) 12

* u milionima evra