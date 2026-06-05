Strahinja Pavlović je najcenjeniji Srbin, smatra Transfermarkt.

Strahinja Pavlović

Sajt specijalizovan za fudbalsko tržište je osvežio vrednosti i sad je 25-godišnji štoper Milana prvi na listi naših fudbalera - vredi 40 miliona evra. Šapčanin popularnog nadimka Kalaba je u odnosu na prethodni presek napredovao za pet miliona.

Dušan Vlahović

Iza Pavlovića, koji je proletos dočekao najlepše vesti, na listi su Dušan Vlahović sa 35 miliona, Aleksandar Stanković sa 32, Nikola Milenković i Đorđe Petrović sa po 28 miliona...

Zatim slede Veljko Milosavljević i Vanja Milinković-Savić sa po 20 miliona, te Vasilije Kostov sa 18. Mlada zvezda Crvene zvezde je najcenjeniji fudbaler iz Superlige Srbije, mada ne zadugo, jer o njegovom transferu u veliki evropski klub uveliko se priča.

Strahinja Pavlović

Zanimljivo, Transfermarkt je na ovu listu stavio i golmansku zvezdu Serije A, Mileta Svilara, koji jeste Srbin po ocu Ratku, bivšem reprezentativnom golmanu, ali zna se da Belgijanac po majci ne želi da brani mrežu „orlova“, nedavno osramoćenih u Lisabonu. Bar nije hteo dok je selektor bio Dragan Stojković.

Mile Svilar

Top 10 zatvara još jedan iz italijanskog šampionata, Lazar Samardžić, koji vredi 16 miliona evra.