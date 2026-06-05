Strahinja Pavlović je najcenjeniji Srbin, smatra Transfermarkt.

Sajt specijalizovan za fudbalsko tržište je osvežio vrednosti i sad je 25-godišnji štoper Milana prvi na listi naših fudbalera - vredi 40 miliona evra. Šapčanin popularnog nadimka Kalaba je u odnosu na prethodni presek napredovao za pet miliona.

Iza Pavlovića, koji je proletos dočekao najlepše vesti, na listi su Dušan Vlahović sa 35 miliona, Aleksandar Stanković sa 32, Nikola Milenković i Đorđe Petrović sa po 28 miliona...

Zatim slede Veljko Milosavljević i Vanja Milinković-Savić sa po 20 miliona, te Vasilije Kostov sa 18. Mlada zvezda Crvene zvezde je najcenjeniji fudbaler iz Superlige Srbije, mada ne zadugo, jer o njegovom transferu u veliki evropski klub uveliko se priča.

Zanimljivo, Transfermarkt je na ovu listu stavio i golmansku zvezdu Serije A, Mileta Svilara, koji jeste Srbin po ocu Ratku, bivšem reprezentativnom golmanu, ali zna se da Belgijanac po majci ne želi da brani mrežu „orlova“, nedavno osramoćenih u Lisabonu. Bar nije hteo dok je selektor bio Dragan Stojković.

Top 10 zatvara još jedan iz italijanskog šampionata, Lazar Samardžić, koji vredi 16 miliona evra.