Iskusni krilni napadač, Dejan Dražić, zvanično je promenio sredinu.

Nekada mladi reprezentativac Srbije sa nadimkom "srpski El Šaravi" stavio je paraf na ugovor sa ekipom Mohun Bagana, nakon što je nedavno završio epizodu u dresu Goe.

Agilni ofanzivac je tako promenio klub, ali ostao u elitnom rangu fudbala Indije.

Dražić je važio za velikog talenta, a ponikao je u omladinskoj školi Partizana. Nekada se vodio veliki rat "večitih" za njegov potpis. Put ga je kasnio vodio u Teleoptik, OFK Beograd, Seltu, Real Valjadolid, Slovan iz Bratislave, Zaglebje, Honved, Bodrum, surdulički Radnik, Etnikos i pomenutu Gou. U mlađim selekcijama nacionalnog tima zabeležio je 14 nastupa.