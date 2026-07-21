Crvena zvezda započinje evropski put protiv Larnea, a nekadašnji član crveno-belih Filip Stojković uveren je da srpski šampion ne bi smeo da ima većih problema u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Ipak, smatra da bi naredna prepreka mogla da predstavlja znatno ozbiljniji izazov.

Stojković je u podkastu „2×45“ govorio o aktuelnoj Zvezdi, ali se prisetio i generacije iz 2017. godine, koja je posle desetogodišnjeg čekanja vratila klub u grupnu fazu jednog evropskog takmičenja.

- Okolnosti su sada totalno drugačije nego kada smo mi došli u Crvenu zvezdu. Sada je sve unapred pripremljeno. Tada je bilo sve odjednom – dovodi se ovaj, odlazi onaj. Mislim da današnje generacije imaju daleko bolje uslove i za treniranje i za oporavak. Pripremljeniji čekaju početak kvalifikacija nego što smo ih mi čekali.

Ipak, energiju koju je posedovala ekipa iz leta 2017. godine smatra neponovljivom.

- To su meni najlepši dani u fudbalu i tu ekipu, posebno iz prve godine, volim najviše od svega. Iskreno da ti kažem, mislim da bi ta naša ekipa pobedila. Ne kažem da smo bili kvalitetniji, ali ta ekipa je imala nešto posebno. Otkako sam otišao iz Zvezde, nijedna ekipa posle nije imala to zvezdaštvo i tu neverovatnu energiju koju smo mi imali.