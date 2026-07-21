Nemanja Gudelj je nedavno stavio tačku na odiseju u Sevilji nakon sedam godina. Iako je bilo priče da bi mogao da ostane deo kluba čiji je postao kapiten, došlo je do rastanka i sada je slobodan u izboru nove sredine.

Očekivano, krenule su spekulacije vezane za budućnost srpskog veziste, a čini se da neće menjati državu prebivališta. Kako prenose španski mediji, Kadiz je prvi u redu za potpis Gudelja.

Kadiz je poslednjih dana ubrzao pregovore, koji su sada u završnoj fazi. Dogovor još nije u potpunosti postignut, ali spremnost igrača i finansijski uslovi ukazuju na to da je posao veoma blizu realizacije.