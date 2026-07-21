Kompanija Intersport, zvanični prodavac fudbalskih dresova reprezentacije Francuske, saopštila je danas da je prodala rekordnih 172.000 dresova tokom upravo završenog Svetskog prvenstva u fudbalu , što je za 134,3 odsto više nego tokom prethodnog Mundijala 2022. u Kataru.

Rezultat je posebno značajan jer je Francuska u Kataru igrala finale protiv Argentine, dok je na ovogodišnjem turniru eliminisana u polufinalu, prenosi Figaro.

Navijači nisu bili obeshrabreni eliminacijom, a najveću tražnju imao je dres sa imenom kapitena Kilijana Mbapea.

Na drugom i trećem mestu broju zahteva za štampanje imena našli su se Majkl Olise i osvajač Zlatne lopte Usman Dembele, što pokazuje popularnost nove generacije francuskih fudbalera.

Prodaja dresova Francuske je porasla čak za 85,5 odsto u odnosu na Evropsko prvenstvo 2024.

Poseban doprinos prodaji imao je gostujući zeleni dres Francuske, nazvan "Liberté", inspirisan simbolikom Statue slobode.

Fudbalski savez Francuske saopštio je da je taj model doživeo izuzetnu popularnost i da je više nedelja bio rasprodat.

Cena dresova francuske reprezentacije nije bila niska.

Odrasla verzija koštala je oko 110 evra, dok je dres sa imenom igrača dostizao gotovo 130 evra,a dečji modeli prodavali su se po cenama od oko 85 do 105 evra.

Ukupno je Intersport tokom Mundijala u Francuskoj prodao oko 360.000 dresova svih reprezentacija, a Francuska je bila najprodavanija selekcija, ispred Portugalije i Španije.