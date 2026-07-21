Italijanski plejmejker, koji se tokom ovog leta povezivao i sa Crvenom zvezdom, ali se u poslednje vreme sve češće dovodio u vezu sa Partizanom, postao je novi igrač crno-belih. Kako prenosi "pbg.news", Pajola je sa klubom iz Humske dogovorio saradnju na dve godine, a od realizacije transfera delili su ga samo poslednji detalji.

Italijanski reprezentativac dugo je bio na radaru evropskih klubova, a njegovo ime prvi put se pojavilo u kontekstu dolaska u Beograd početkom leta, kada se spekulisalo da bi mogao da obuče dres Crvene zvezde. Ipak, kako je prelazni rok odmicao, Partizan je postao glavni favorit za njegov potpis.

Dolazak Pajole predstavlja dodatno pojačanje za bekovsku liniju crno-belih, pošto je reč o igraču koji je poznat po čvrstoj odbrani, velikoj energiji i sposobnosti da kontroliše ritam utakmice.

Pajola je prethodnih sezona bio jedan od zaštitnih znakova Virtusa iz Bolonje, sa kojim je osvajao trofeje i stekao status jednog od najboljih defanzivnih plejmejkera u Evropi.