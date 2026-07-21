Turski košarkaš Melih Mahmutoglu produžio je ugovor sa Fenerbahčeom, saopštio je danas klub iz Istanbula.



-Fenerbahče je potpisao novi jednogodišnji ugovor sa našim kapitenom, Melihom Mahmutogluom. Melih se pridružio našoj porodici 2013. godine i osvojio dve Evrolige, osam titula prvaka Turske i šest Turskih kupova - stoji u objavi kluba.