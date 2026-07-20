Fudbaleri Crvene zvezde u utorak otvaraju novu evropsku sezonu, a uveliko se na "Marakani" radi i na kompletiranju tima za novu sezonu.

Nakon što je stigao Osman Bukari fokus se prebacio na dovođenje još jednog štopera.

Kako piše "Mozzartsport", Zvezda je pratila dvojicu reprezentativaca Južne Koreje i spremna je da povuče konkretne poteze. Žele crveno-beli da nastave dobar trend i kao što su pogodili sa In Bom Hvanom i Jung Vu Seolom, nadaju se da bi mogli i sa trećim Korejcem.

U pitanju su levonogi štoperi Li Gi Hjuk iz Gangvona, odnosno Tae Hjun Kim iz redove Kašime. Prvi je bio primarna opcija selektora Koreje na Mundijalu, a drugi mu je bio rezerva. Obojica su rođeni 2000. godine i ne bi trebalo da koštaju previše.

Čeka se dvomeč sa Ircima, pa verovatno i neki konkretan potez Zvezde.