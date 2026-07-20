Predsednik FS Italije je ranije potvrdio da postoje i druga imena osim Roberta Manćinija i Andree Pirla, ali je istovremeno upozorio na finansijska ograničenja.

-Pored Manćinija i Pirla mogla bi da postoje i druga imena. Onima koji kažu da treba dovesti veliko ime, kažem: čak i ako je zainteresovan, kakvi su njegovi zahtevi? I da li su kompatibilni sa našim računima? U budžetu imam iznos koji je ostao od Gatusove plate, a to je hiljadu milja daleko od želja bilo kog velikog imena - rekao je Malago.

On je nagovestio da bi takav potez možda mogao da bude moguć tek u finansijskoj 2027. godini.

Do sada je delovalo da se trka za klupu Italije svodi na Manćinija i Pirla, kao realnije i finansijski prihvatljivije opcije. Gvardiola bi bio najambicioznije moguće rešenje, ali i daleko najskuplje, pa ostaje pitanje da li FIGC može da spoji sportske ambicije sa finansijskom realnošću.