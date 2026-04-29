Najveće fudbalsko takmičenje bez Italije. Tako će biti evo već treći šampionat zaredom. Ili možda neće...

Otkako se, naime, pojavila mogućnost odustajanja Irana od Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku, nameće se stav da bi to upražnjeno mesto trebalo da zauzmu „azuri“. I zbog popularnosti, a i zbog renomea koji ima četvorostruki prvak sveta.

Na tom talasu je i Paolo Zampoli, italijansko-američki biznismen i prijatelj predsednika Donalda Trampa. Diplomata koji je nedavno banuo u Humsku, i nije bio ugošćen kako valja, nastavlja da gura priču o učešću Italije na Mundijalu umesto Irana koji bi, valjda, trebalo da odustane usled rata sa SAD.

- Kolike su šanse za nastup Italije na Svetskom prvenstvu? Mislim da su veće od 50 odsto - rekao je Zampoli.

Takav revolucionarni epilog bi obradovao, čini se, većinski fudbalski svet, najpre, dabome, Italijane. Tako bi i Dileta Leota, čuvena voditeljka kod koje je ispovest imao i transfer-guru, na Mundijalu izveštavala i s utakmica reprezentacije svoje zemlje.

- Prošla godina sa Svetskim klupskim prvenstvom je bila fantastična, ovo leto će biti magičnije s 48 nacionalnih timova - rekla je 34-godišnja Sicilijanka, koja u maju treba da rodi sina oko čijeg imena se bori sa suprugom, nemačkim golmanom Lorisom Karijusom.