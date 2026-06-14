Fudbaleri Brazila i Maroka odigrali su nerešeno 1:1 u prvom kolu grupe C na Svetskom prvenstvu. "Selesao" je važio za favorita na ovom meču, ali nije uspeo da opravda tu ulogu i polufinalista sa prethodnog Mundijala je na kraju imao mnogo više razloga za zadovoljstvo.

Prva opasnost viđena je u šestom minutu. El Ajnauji se našao u izglednoj prilici, ali se sjajno postavio Gimareš koji je izblokirao njegov pokušaj.

Brazil je do prve prilike došao u 14. minutu. Vinisijus je centrirao, ali je Tijago loše zahvatio loptu.

Bio je Maroko bolji rival na početku utakmice i to je materijalizvao u 21. minutu. Fenomenalan pas je poslao Brahim Dijaz. Loše su bili postavljeni Gabrijel i Markinjos, Saibari je imao mnogo prostora, lobovao je Alisona i postigao gol za vođstvo Marokanaca.

Petostruki svetski šampion je delovao potpuno pogubljeno na terenu i pauza za osveženje mu je došla u pravom trenutku. Nakon toga su se izabranici Karla Anćelotija pribrali i već u 32. minutu stigli do izjednačenja. Vinisijus je sa leve sam sebi iskreirao prostor za udarac i veoma precizno pogodio dalji ugao za 1:1.

To je dalo samopouzdanje Brazilcima koji su preuzeli kontrolu utakmice. Konačno su se oslobodili pritiska i u nadoknadi prvog dela stvorili dve šanse. Bono je najpre zaustavio udarac Pakete iz jako teške pozicije, a zatim je Rafinja probao posle kornera.

Drugo poluvreme nije bilo tako kvalitetno i sadržajno kao prvo. "Selesao" je na početku imao inicijativu i pretio, ali su se Marokanci uspešno branili.

U nastavku prava fudbalska uspavanka. Tempo je značajno opao, obe ekipe su bile prilično oprezne, što se nikako nije dopalo navijačima na tribinama. Uzbuđenje je konačno viđeno u 78. minutu, kada je Vinisijus pobegao, vratio povratnu Rafinji, koji je šutirao po zemlji pravo u Bunua.

Malo je nedostajalo da Maroko u 99. minutu šokira Brazilce i dođe do pobede. Ipak, Alison je dobro reagovao i poslao loptu u korner.

To je bila ujedno i poslednja prilika na meču. Rezultat se nije menjao, pa će Anćeloti i njegov tim morati da se zadovolje bodom na startu Mundijala.

Brazil će u drugom kolu igrati protiv Haitija, dok će se Maroko sastati sa Škotskom.