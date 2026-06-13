Proslavljeni španski teniser i bivši trener Rafaela Nadala je istakao da je trenutno drugi reket sveta već ostvario dovoljno da zauvek ostane upisan među najveće u istoriji ovog sporta.

- Potpuno razumem Alkaraza kada govori o tome da želi da uživa u životu. Tenis nije jedina stvar koja postoji - rekao je Moja, pa otišao korak dalje.

- Da se sada povuče, već bi bio jedan od najvećih tenisera svih vremena. A tek mu je 22 godine.

Alkaraz je već neko vreme van terena. Španac ima velike probleme sa povredom zgloba desne ruke, zbog čega je morao da propusti Rolan Garos, a nećemo ga gledati ni na Vimbldonu. Još uvek vlada velika neizvesnost oko njegovog povratka na teren.