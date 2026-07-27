Španski teniser Karlos Alkaraz propustio je Rolan Garos i Vimbldon zbog povrede ručnog zgloba, a da li će zaigrati na US Openu, zavisi od mastersa u Sinisinatiju, smatra Greg Rusedski.

- Da bi imao bilo kakvu šansu da igra na US Openu, mora da nastupi u Sinsinatiju. Ako bude igrao i zglob izdrži, to će biti sjajna vest za naš sport, jer nam je zaista potreban. Ako ne bude igrao u Sinsinatiju, onda znamo da od US Opena nema ništa. Dvanaestodnevni format u Sinsinatiju mogao bi da mu pomogne, jer će imati više vremena za odmor između mečeva. Ipak, i dalje postoji ogroman znak pitanja - kaže nekadašnji britanski teniser.

- Kada imate takvu ulogu, morate mnogo da se rukujete. Dovoljan je jedan snažan stisak da ponovo pogoršate povredu, zato je bilo pametno što je imao zaštitu - naveo je Rusedski.

Podsećamo, Alkaraz je prošle godine osvojio US Open.