Srpski teniser, Laslo Đere, morao je da odustane od čelendžera u San Marinu i sada postoji briga pred nastavak sezone.

I dalje nije poznato zbog čega je odustao od meča prvog kola protiv Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije, ali se pretpostavlja da je reč o povredi.

Taman kada je počeo da se vraća u formu i da napreduje na ATP listi, sada mu se dogodilo ovo...

US Open se bliži, a Đere trenutno ima rang za kvalifikacije.

Ipak, treba sačekati i videti da li će se oporaviti, a potom i zaigrati na US Openu.