Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u glavni žreb ATP turnira u Kicbilu pošto je u finalu kvalifikacija savladao Huga Delijena iz Bolivije rezultatom 2:0 (7:5, 6:2) za sat i 10 minuta.

U prvom setu nije bilo brejka do 5:5 u gemovima, kada Đere oduzima servis rivalu i stiže do 1:0 u setovima. U drugom setu Đere pravi dva brejka i rutinski privodi meč kraju.

Đere će naknadno saznati ime rivala u prvom kolu turnira iz kategorije 250 na kom je prvi nosilac kazahstanski teniser Aleksander Bublik.