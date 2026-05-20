On je u osmini finala posle velike borbe poražen od Francuza Artur Rinderkneša rezultatom 2:1, po setovima 4:6, 7:6(7:4), 6:1.

Đere je prvi set dobio posle velike borbe - 6:4. Iako je morao da spašava brejk loptu u maratonskom drugom gemu, a potom još dve nekoliko gemova kasnije, uspeo je pred kraj seta da on bude taj koji će prvi oduzeti servis rivalu.

Pri rezultatu 4:3 za Đerea, srpski teniser je iskoristio drugu brejk šansu i poveo sa 5:3, a potom i lako rešio set u svoju korist.

Drugi set je obilovao brejk šansama na obe strane, ali obojica tenisera su propustila minimum po tri prilike da rivalu oduzmu servis, pa je taj-brejk odlučivao.

Rinderkneš, koji je peti nosilac na turniru, uspeo je prvi da napravi mini brejk i povede 4:2, a potom je lako izjednačio u setovima dobivši taj-brejk sa 7:4.

Đere je u odlučujućem delu igre potpuno posustao, pa je Rinderkneš ubedljivo dobio taj deo igre sa 6:1 i obezbedio plasman među osam najboljih.

U četvrtfinalu protivnik Rinderknešu biće pobednik meča između Litvanca Butvilasa i Kazahstanca Bublika.