Nekadašnji hokejaš Konstanstin Kolcov (42), dugogodišnji dečko teniserke Arine Sabalenke, pronađen je mrtav u Majamiju. Ona je još jednom govorila o tome.

-Svađala sam se s policajcem, jednostavno nisam mogla da prihvatim šta se dogodilo - rekla je Sabalenka o momentu kada je dobila vest da je Konstantin Kolcov mrtav.

Ona je nakon što je dobila tu vest ipak odlučila da nastupi na mastersu u Majamiju, zbog čega je kritikovana.

-Ne postoji ispravan ili pogrešan način tugovanja. Meni je povratak poslu bio jedini izlaz - sada je rekla Sabalenka.

Gubitak oca 2019. godine ju je takođe uzdrmao.

-Ponekad plačem gledajući takve trenutke i zamišljam kako bi moj otac reagovao na moje uspehe.

Prisetila se i početaka karijere i toga kako je morala da nauči da kontroliše emocije kako bi došla do dominacije koju sada ima.

-Ljutila bih se na sebe. Nisam imala kontrolu. Mogla sam da pobeđujem na meču, a onda da izgubim živce. Znala sam da imam problem. Osećala sam se kao da svi misle: 'U redu, trebala bi da pobedi na svakom meču.' Ako ne razmišljate tako, šta onda radite? Kad ste među prvih pet i osvajate grend slemove, nije u redu zadovoljiti se porazom. To je moj mentalitet - rekla je Sabalenka.