Tokom pet dana takmičenja hala SPENS bila je centar evropske plesne scene, uz vrhunsku organizaciju, atraktivne koreografije i nastupe najboljih evropskih plesača. Prvenstvo je još jednom pokazalo da Srbija poseduje organizacione kapacitete za događaje najvišeg međunarodnog nivoa.

Poseban uspeh ostvarila je reprezentacija Srbije, koja je prvenstvo završila na prvom mestu ukupnog plasmana sa čak 36 zlatnih, 28 srebrnih i 26 bronzanih medalja, čime je Srbija ubedljivo zauzela prvo mesto među svim učesnicima prvenstva.

Kada su u pitanju isključivo šampionske discipline Evropskog prvenstva, bez Open kategorija, Srbija je takođe bila najuspešnija reprezentacija sa 19 zlatnih, 18 srebrnih i 14 bronzanih medalja, potvrdivši status jedne od vodećih evropskih sila u plesnom sportu.

Potpredsednik World DanceSport Federation, Nenad Jeftić, istakao je zadovoljstvo organizacijom prvenstva i rezultatima koje je ostvarila Srbija, naglašavajući da je događaj protekao na najvišem evropskom nivou.

Članica Gradskog veća za sport i omladinu Grada Novog Sada, Tatjana Medved, ocenila je da je domaćinstvo ovako velikog međunarodnog takmičenja od ogromnog značaja za promociju Novog Sada i razvoj sporta među mladima, ističući da je grad još jednom pokazao da može uspešno da organizuje najveće sportske manifestacije u Evropi.

Predsednica Plesni savez Srbije, Slađana Ivanišević, naglasila je da rezultati ostvareni na prvenstvu predstavljaju potvrdu dugogodišnjeg rada i razvoja plesnog sporta u Srbiji, kao i da su srpski plesači još jednom pokazali da pripadaju samom evropskom vrhu.

Evropsko prvenstvo u Novom Sadu ostalo je upamćeno po rekordnom broju učesnika, vrhunskoj atmosferi i velikom uspehu domaćih takmičara, čime je Srbija dodatno učvrstila svoju poziciju na evropskoj i svetskoj plesnoj mapi.