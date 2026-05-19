U Leskovcu je održan Evropski kup u pauerliftingu u organizaciji WRPF Srbija. Ovaj međunarodni spektakl okupio je oko 150 takmičara iz 15 evropskih zemalja koji su odmerili snage u čučnju, benč presu, mrtvom dizanju, full power disciplini i biceps curl-u.

Zvezda takmičenja bio je Lav Marković, sedmogodišnji dečak velikog srca, koji je u mrtvom dizanju osvojio zlatnu medalju nakon što je podigao 25 kilograma.

Učestvovali su i takmičari iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Švedske, Mađarske, Grčke, Rusije, Belorusije, Kazahstana, Ukrajine, Republike Tatarstan, Albanije, Turske, Bugarske i Makedonije, pod budnim okom najboljih internacionalnih sudija sa licencom.

Na otvaranju je istaknuto i to da je ovaj Evropski kup organizovan uz veliki doprinos Leskovčanina Živorada Markovića, predsednika WRPF Srbija, višestrukog državnog, evropskog i svetskog šampiona.

Spektakl kakav odavno nije viđen trajao je od četvrtka do nedelje, a publika je bila oduševljena.

Gosti i takmičari prosto nisu imali dovoljno reči hvale za čuveno gostoprimstvo svojih domaćina.

-Jednostavno sam oduševljen organizacijom samog takmičenja, koja je bila na svetskom nivou, a o čuvenom južnjačkom gostoprimstvu ne postoje reči hvale. Ovaj poduhvat, odnosno takmičenje, podigao je Srbiju kao zemlju organizatora na visoku lestvicu i ostalim organizatorima dao domaći zadatak kako bi trebalo organizovati ovakva takmičenja - rekao je takmičar iz Mađarske.

On je dodao da su spektakl, odnosno takmičenje, pratile brojne televizije i da su prenosi emitovani uživo.

-Prosto sam oduševljen jer sam primetio da je vršen i uživo prenos, što znači da je ovaj sport perspektivan. Dokaz za moje tvrdnje jeste i učešće omladinaca, dece, juniora, seniora i ljudi iz masters kategorije. Eto, maleni Lav krenuo je očevim koracima i pokazuje od čega je satkan. Znate, Lavov otac je legendarni Žika Marković, koji iza sebe ima 16 svetskih titula, veliki broj evropskih odličja i gde god se pojavi konkurenciju ostavi iza sebe. Takmičio se svuda: u Nemačkoj, Švedskoj, Austriji, Španiji, Mađarskoj, Americi... Početkom ove godine okitio se zlatom u Egiptu, a prošlog oktobra i u Dubaiju. Izuzetno ga poštujem jer znam koliko su truda i odricanja potrebni da bi se stiglo do takvih rezultata. Pritom, Žika se trudi da promoviše sport u Srbiji, ali i Srbiju u svetu - rekao je takmičar iz Mađarske.

Kompletnu listu rezultata i najave narednih događaja možete pratiti na zvaničnoj stranici WRPF Srbija ili putem zvaničnog Instagram profila WRPF Srbija.