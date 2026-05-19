Sva je prilika da je bivši trener Partizana, a danas šef struke PAOK-a, Andrea Trinkijeri dogovorio dolazak iskusnog Grka.

-Trinkijeri zna što ga dovodi i zašto daje skoro dva miliona za njega u tim godinama je pravi potez. Ne dovodi ga da bi mu igrao 35 minuta, nego da ima svoju ulogu, kada je on na terenu zna se ko šta radi, gde ko stoji, čim on uzme loptu. Izvanredan je to potez i biće hendikep Partizana. Bez obzira na Džounsa, treba on i Karliku, tu je da ga smiri. Takvih igrača ima kroz istoriju. Kao mlađi trener ne bih nikada uzeo takvog igrača, jer je mator. Ali, sada bih ga uvek uzeo. Ovo što je uradio Trinkijeri, svaka čast - rekao je poznati trener Vlade Đurović.

Kalates je u februaru proslavio 37. rođendan i navodno je blzu odlaska u PAOK, klub koji je preuzeo upravo Andrea Trinkijeri.

-Igra najbolju košarku u poslednjih pet godina, nije igrao ovako ni u Monaku ni u Barseloni. Dobio je neku slobodu, kasno je došao u Partizan, dolazak njega i Džekirija je pomogao. Možda je Evrokup i PAOK bolja situacija za njega, dobro je razmislio, ima potrošeno telo posle duge karijere. Možda više vremena hoće da bude sa porodicom. Možda mu Partizan da bolju ponudu. Kako god da bude, pokazao je da može da odluči utakmicu - jasan je Lončar.

Nikola Lončar je analizirao igru Kalatesa i ono što je video na parketu. Imao je samo reči hvale za njega.

-Vodio je ekipu kako je trener želeo, to je desna ruka trenera. Pouzdan igrač za sprovođenje trenerskih ideja. Čudi me što je Zvezda dosta udvajala na njemu, znamo da sem asistencije nema drugih načina da naudi protivniku, dao je jedan poen, uz osam asistencija. Znao je gde su tačno saigrači, kome treba da doda loptu, ko je u dobrom ritmu. Zvezda nema takvog igrača, ima probleme cele sezone sa igračima koji su u padu ili usponu. Nvora je odigrao fenomenalnu utakmicu, dao 31 poen, pa gubio loptu u najbitnijim momentima. Možda zbog neiskustva, Batler mu se priključio u završnici. Falio je da se pridruži još neko.

Kalates jeste u poznim igračkim godinama, ali je sada poptuno jasno koliko će biti veliki problem za Partizan odlazak ovog igrača. Ostaje da se vidi da li je PAOK, na čelu sa Trinkijerim sve završio...