Fudbalski klub Crvena zvezda sprema se da završi još jedan veliki posao, a da leto nije ni počelo.

Kako prenose mediji u Gani, Ovusu je postigao dogovor sa češkom Viktorijom Plzen i već ovog leta će se preseliti u redove kluba koji je šest puta bio šampion Češke, a koji je poslednji put do pehara stigao 2022. godine.

Premajoš uvek nepotvrđenm informacijama, visina transfera iznosi 4,3 miliona evra, od čega će 3,3 biti isplaćeno odmah, dok će preostala suma ići kroz bonuse koji su predviđeni ugovorom.

Treba napomenuti da je navedena suma rekordna koju će češki klub izdvojiti za obeštećenje prilikom dovođenja nekog fudbalera.