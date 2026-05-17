Srpski stručnjak Vladimir Jovanović imenovan je za novog trenera košarkaša Miteldojčera, saopštio je danas nemački klub.

Kako je saopšteno, nekadašnji trener Crvene zvezde je na mestu šefa struke kluba iz Vajzenfelsa nasledio zemljaka Milenka Bogićevića i potpisao jednogodišnji ugovor.

Jovanović (42) je osim Crvene zvezde vodio i FMP, Igokeu i Cibonu.

Trenutno je i jedan od pomoćnika selektora Dušana Alimpijevića u reprezentaciji Srbije.

Podsetimo, Jovanović je Zvezdu preuzeo leta 2022. godine, kada je nasledio Dejana Radonjića. Crveno-bele je vodio na 12 utakmica, nakon čega je dobio otkaz zbog loših rezultata. Najveći uspeh u karijeri je ostvario sa Igokeom kojoj je 2023. doneo titulu i Kup Bosne i Hercegovine.